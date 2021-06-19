В Великобритании допустили возможность проведения встречи Джонсона и Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом РФ Владимиром Путиным после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита.

"Борис Джонсон, безусловно, открыт к проведению любых встреч, если они позволят сделать важный шаг", - сказал Уоллес в пятницу в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что сейчас подходящее время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией.

Уоллес подчеркнул, что не хотел бы "постоянных трений между Россией и Западом", так как "это не соответствует ничьим интересам". По его утверждению, налаживание отношений будет "основываться на поведении" Москвы.

Политик считает, что всегда нужно предлагать путь к выходу из сложной ситуации. Он отметил, что встреча Байдена и Путина стала первым шагом, который необходимо приветствовать.

В четверг, 17 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом отметил важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес России.