Ростуризм посоветовал операторам приостановить продажу туров в Крым из-за мощного циклона. Фото: Архив "КП".

Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажи туров в республику Крым из-за мощного циклона, накрывшего полуостров в четверг, 17 июня. Но при этом полной остановки по направлению не ожидается. Операторы обязаны предупреждать своих клиентов о погодных условиях, которые купили путевки ранее.

Отмечено, что несмотря на подтопление ряда городов, таких как Ялта и Керчь, работа авиационного и железнодорожного транспорта продолжается. Без перебоев также работают средства массовой информации.

Ростуризм посоветовал туристам, путешествующим самостоятельно, следить за информацией о дорожной обстановке, метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период

Напомним, что уже несколько дней в Крыму идут сильные ливни, вызвавшие подтопление некоторых городских частей полуострова.