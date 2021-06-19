НАСА может забронировать ещё одно место на российском "Союзе" для полёта астронавта на МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАСА может забронировать еще одно место на корабле "Союз" для полёта астронавта на МКС.

"Не исключено, что НАСА забронирует еще одно место на корабле "Союз" для полета своего астронавта на МКС", - сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что такой полет может состояться весной следующего года. В полет может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, которая проходит в России тренировки по случаям посадки корабля "Союз" на водную поверхность.

В марте 2021 года американская компания Axiom Space приобрела у "Роскосмоса" место для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-18". В ответ НАСА предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году. Ситуацию с покупкой места прокомментировал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он объяснил, что полеты американских пилотируемых кораблей пока нестабильны.

С 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз". Общая сумма покупок составила более 4 миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов.