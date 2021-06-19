В МИД РФ прокомментировали встречу Макрона и Меркель словами из песни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Дипломат отметила, что она напоминает ей мелодию популярного советского фильма.

"Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с песней из фильма и ссылку на перевод текста на русский язык.

На совместной пресс-конференции в Берлине президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Европа и США должны вести разговор с Россией несмотря на сложности в отношениях, а Евросоюзу стоит выработать общую линию поведения в отношениях с Москвой.