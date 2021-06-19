Юрист рассказал, как бороться с хамами на дороге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько рассказал, что делать с хамами на дороге, которые "вечно торопятся", гудят, обгоняют, "играют в шашки" и т.п. Он отметил, что в таких ситуациях вина возложена на двух водителей.

"Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила. В таком случае вероятность оказаться втянутым в конфликт будет гораздо ниже, потому что у хама на дороге не будет повода затеять перепалку и вступить в конфликт", – пояснил он в интервью радио Sputnik.

Радько отметил, что даже если вас неправомерно подрезали, создав опасную ситуацию, не нужно усугублять ситуацию и продолжать сигналить или же поступать, как обидчик. Замечание может вызвать еще более неадекватную реакцию соседа на дороге, который может начать развивать конфликт.

"Можно слегка гуднуть, чтобы привлечь внимание второго участника, показать, что он был не совсем прав", – посоветовал Сергей Радько, но более продолжать нес стоит.