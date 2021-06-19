Число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число сайтов, которые предлагают водителям оформить диагностическую карту техосмотра онлайн, за последние несколько месяцев сильно возросло. Об этом свидетельствуют данные компании InfoSecurity a Softline Company, которые привела газета "Известия".

С начала мая 2021 года было вычислено более 500 доменных имен со словом "техосмотр". 90 процентов из них - это сайты по оформлению диагностических карт техосмотра, котрые исключают необходимости приезда на станцию техобслуживания.

Генеральный директор компании InfoSecurity a Softline Company Кирилл Солодовников рассказал изданию, что большинство таких сайтов - мошенники. Он отметил, что водители, которые захотят сэкономить свое время на подобной услуге, в процессе могут отдать еще больше денег, а важнее - передадут злоумышленникам личные данные и сведения об автомобиле. Впоследствии эта информация может быть использована при совершении иных мошеннических действий.

Специалисты газеты "Известия" отметили, что появление фейковых сайтов для прохождения техосмотра связано с новым законом об отмене обязательного техосмотра транспортного средства для оформления полиса ОСАГО.