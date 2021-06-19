Врач рассказала про опасность охлажденных простыней летом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказал журналистам kp.ru, что можно делать, чтобы охладиться летом, использую народные методы и не заболеть.

Она отметил, что прикладывание влажных носовых платков или прохладной бутылки воды к шее, ушам, запястьям, сгибам локтей и коленей допустимо. Главное, не использовать для этого лед или бутылку с водой из холодильника. Если дома жарко и душно, то можно положить на голову влажное полотенце. Но при этом она категорически выступил против излюбленного некоторыми россиянами способа охлаждать простыни.

- Не очень хорошая идея. Спать всю ночь на мокрой простыне, из которой испаряется влага, - это может привести к болезни почек, - сказала врач.

Также она рассказала о способах охлаждения в Средней Азии, где в культуре принято в жару надевать толстые халаты и пить горячий чай.

- Это действительно защищает от жары. Как это работает? Вспомним, что у африканцев – жесткие и курчавые волосы. Для чего? Такое строение волос позволяет воздуху задерживаться между ними, что дает возможность не перегреваться коже головы, - сказала специалист отметив, что это создает баланс между температурой тела и окружающей средой.