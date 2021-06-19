Последние новости на утро 19 июня 2021: Гинцбург заявил, что вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка от коронавируса препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V" не грозит бесплодием. Он отметил, что вакцина не оказывает негативного влияния. Ученый рассказал, что "Компонент I" и "Компонент II" в составе "Спутник V" сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. По словам Гинцбурга, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажи туров в республику Крым из-за мощного циклона, накрывшего полуостров в четверг, 17 июня. Но при этом полной остановки по направлению не ожидается. Операторы обязаны предупреждать своих клиентов, которые купили путевки ранее, о погодных условиях.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию, ранее появившуюся в издании Politico, о том, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Украине. Она назвала эту информацию ерундой и абсурдом. Псаки рассказала, что на прошлой неделе Вашингтон предоставил пакет помощи Киеву в сфере безопасности объемом $150 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы ликвидации русскоязычного канала LTV7 на Общественном телевидении Латвии. Дипломат заявила, что Москва воспринимает это как очередной акт языковой агрессии властей против собственного населения. Захарова отметила, что позиция латвийских властей противоречит принципам демократии и гражданского общества.

Минтранс России предложил авиакомпаниям авторизовывать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса. Сведения о прививке должны быть взяты с портала госуслуг. Предложение может быть в дальнейшем распространенно на все виды транспорта. Минтранс и Минцифры пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Российский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с рядом стран. В их число вошла Турция, США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией. Страна также увеличивает количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Авиасообщение с Турцией будет открыто с 22 июня. Перелеты в другие страны будут доступны с 28 июня. Оперштаб посоветовал путешественником следить за актуальной информацией по правилам перелета, она будет обновляться.