WSJ: США выведут часть войск и техники с Ближнего Востока Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Американская администрация Джозефа Байдена выводит часть войск и военной техники из некоторых стран Ближнего Востока. Об этом сообщила в субботу, 19 июня, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, Соединенные Штаты передислоцируют около восьми батарей ЗРК Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Также будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD и военные самолеты с территории Саудовской Аравии.

- Администрация Джозефа Байдена резко уменьшает количество противоракетных систем Штатов на Ближнем Востоке в рамках серьезного переориентирования военного присутствия в регионе, так как она перенаправляет ВС на вызовы со стороны Китая и России, - утверждается в материале.

Представители Пентагона заявили также, что «риск эскалации боевых действий между США и Ираном снизился», а переброска на Ближний Восток вооружений не смогла «удержать Иран от действий с целью дестабилизации».

В Вашингтоне также полагают, что некоторые средства американской противоракетной обороны, размещенные ранее Ближнем Востоке, нуждаются в техническом обслуживании и ремонте.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает возможности сохранения своих войск в регионе после вывода американских военных из Афганистана «для противодействия угрозе со стороны террористов».