Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410 со спортсменами-парашютистами на борту. В результате авиакатастрофы погибли минимум четыре человека, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили представители Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

- Воздушное судно L-410 взлетел с аэродрома Танай и завалилось на левый борт. На борту самолета находилось 17 спортсменов-парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены, - цитирует сообщение агентство ТАСС.

На борту находились экипаж и группа с парашютистами, инцидент произошел во время тренировочного полета. Некоторые пострадавшие в настоящее время находятся тяжёлом состоянии.