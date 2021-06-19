Причина крушения самолета L-410 в Кемеровской области: экипаж сообщил об отказе одного из двигателей Фото: очевидцев.

Экипаж упавшего в Кузбассе воздушного судна со спортсменами-парашютистами на борту сообщал об отказе одного из двигателей. О причине крушения самолета L-410 в Кемеровской области в субботу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В правоохранительном ведомстве отметили, что самолет столкнулся с лесным массивом во время снижения из-за отказал двигателя.

- В 10:17 по местному времени (06:17 по московским часам) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения самолет столкнулся с лесным массивом, в результате чего погибли несколько человек, - цитирует сообщение прокуратуры агентство ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области погибли семь человек, еще по меньшей мере 13 человек получили различные травмы. Четыре человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.