Почти 140 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за выброса метана Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за выброса метана из шахты в Кузбассе эвакуировали почти 140 человек. Два человека в результате происшествия пострадали. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в главном управлении МЧС России по Кемеровской области.

Сообщается, что один человек погиб в результате выброса метана с последующим обрушением породы в шахте «Анжерская-Южная».

- Два горняка пострадали, один погиб в результате выброса метана и обрушения породы в шахте в Кузбассе. Эвакуация работников шахты после обрушения завершена, в общей сложности самостоятельно эвакуируются 139 человек. В настоящее время на месте работают отделения ВГСО, - пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Шахта «Анжерская-Южная» является банкротом с 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. При этом на предприятии продолжается добыча угля.