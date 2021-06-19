Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи поздравил главу судебной власти страны Ибрахима Раиси с победой на выборах главы государства. Об этом в субботу, 19 июня, пишет агентство ISNA.

- Поздравляю верховного лидера, народ Ирана и победителя на выборах президента, своего брата Ибрахима Раиси, - заявил он.

При этом действующий президент Хасан Роухани также сообщил, что победитель на президентских выборах в Иране уже известен, однако не стал называть его имя.

Выборы президента прошли в Иране в минувшую пятницу. За пост главы государства изначально боролись семь кандидатов, но трое из них решили снять свои кандидатуры. Основная борьба развернулась между Ибрахимом Раиси и двумя другими политиками-консерваторами - секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсеном Резаи и заместителем главы местного парламента Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором Абдольнасером Хеммати.

Действующий глава государства Хасан Роухани участия в выборах не принимал, так как в настоящее время подходит к концу его второй срок в данной должности.