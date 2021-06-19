СК проводит проверку после крушения самолета в Кемеровской области Фото: очевидцев.

Следователи проводят проверку по факту крушения самолета L-410 с парашютистами на борту в Кемеровской области. Об этом в субботу, 19 июня, говорится в сообщении на официальном сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации правоохранительного ведомства, сегодня утром примерно в 10:00 по местному времени воздушное судно осуществляло тренировочный полет на аэродроме Танай. Во время полета командир самолета доложил об отказе одного из двигателей.

- Экипаж принял решение о возврате самолета на аэродром вылета. При развороте воздушное судно, задев крону деревьев лесного массива крылом, упало на землю. На место случившегося выехала следственная группа, проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении.

По последним данным в результате падения самолета погибли семь человек, примерно 17 человек пострадали.