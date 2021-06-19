Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти Фото: очевидцев.

Число погибших при крушении самолета L-410 со спортсменами-парашютистами на борту в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил глава регионального отделения ДОСААФ Виктор Шемоханов.

- По моей информации, в результате трагедии погибли два члена экипажа и семь парашютистов, то есть девять человек. Всего на борту было 17 парашютистов и два пилота, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

В экстренных службах региона подтвердили, что оба пилота в результате падения воздушного судна погибли.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет уже начал проверку по факту авиакрушения. По информации следователей, экипаж самолета до трагедии сообщил об отказе одного из двигателей. После этого самолет врезался в крону деревьев и упал на землю.