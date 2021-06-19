Все полеты самолетов L-410 приостановлены на фоне крушения в Кемеровской области Фото: очевидцев.

ДОСААФ приостанавливает все полёты самолетов L-410 до завершения расследования крушения воздушного судна в Кемеровской области, в результате которого погибли девять человек. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба организации.

- По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования. Произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня утром легкомоторный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами упал в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области в ходе тренировочного полета. Командир самолета во время полета сообщил, что у судна отказал один из двигателей. Во время снижения самолет зацепился за деревья и упал на землю. В результате авиакатастрофы погибли десять человек.