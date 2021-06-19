СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Кемеровской области Фото: очевидцев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 с парашютистами на борту в Кемеровской области. Об этом в субботу, 19 июня, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбудили по части третьей статьи 263 Уголовного кодекса России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- По поручению главы российского Следственного комитета на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК. Дальнейший ход расследования данного происшествия поставлен на контроль, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, в результате падения самолета в районе аэродрома «Танай» погибли девять человек. ДОСААФ на фоне происшествия приостановил все полеты воздушных судов типа L-410 до завершения расследования.

Позже правительство Кемеровской области опровергло данные о девяти погибших при крушении самолета L-410. Погибли четверо человек.