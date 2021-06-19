Иммунолог Болибок: шансы умереть от коронавируса без прививки составляют 1 к 30 Фото: REUTERS

Шансы умереть от коронавирусной инфекции без прививки от заболевания составляют примерно 1 к 30. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, в России в настоящее время наблюдается высокая заразность штамма коронавируса и, по сравнению с ОРВИ или гриппом, летальность заболевания выше почти в сто раз.

- Если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть 1 к 30. После вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, поскольку прививка позволяет избежать тяжелого течения заболевания. Если судить по российским вакцинам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека, и из них никто не умрет, - заявил он в интервью «Ura.ru».

Владимир Болибок добавил, что все существующие в настоящий момент вакцины против коронавирусной инфекции работают против индийского штамма заболевания, но их эффективность падает с 90% до 70%.

Ранее вирусолог Людмила Колобухина заявила, что российская вакцина «Спутник V» работает против всех штаммов коронавирусной инфекции.