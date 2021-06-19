В России 19 июня 2021 выявлено 17 906 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории России медики выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новые заболевшие есть во всех регионах стран. С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 299 215 случаев заражения. Об этом в субботу, 19 июня, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки выявили в Москве (9 120), в Московской области (1 456) и Санкт-Петербурге (996). У 17,9 процента новых заболевших нет никаких симптомов заболевания.

За сутки врачи в России зарегистрировали 466 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него, за все время от заболевания скончались 128 911 россиян. Выздоровели за один день еще 10 684 человека.

Как писал сайт kp.ru, ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что шансы умереть из-за коронавируса без прививки составляют примерно 1 к 30. При этом вероятность летального исхода при вакцинации равно нулю, поскольку прививка позволяет избежать тяжелого течения заболевания.