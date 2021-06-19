«Аэрофлот» запустит новые рейсы в Турцию с 25 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиационная компания «Аэрофлот» запустит новые рейсы из Москвы в Турцию с 25 июня текущего 2021 года. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

В настоящее время «Аэрофлот» выполняет два рейса в неделю по маршруту из российской столицы в Стамбул.

- Мы открываем с 25 июня дополнительные рейсы на территорию Турции. Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день, - сообщил представитель перевозчика.

Михаил Демин отметил также, что по дальнейшему расширению маршрутной сети в Турцию авиационная компания будет внимательно следить за загрузкой и принимать решения в зависимости от фактического спроса на рейсы.

Как писал сайт kp.ru, вчера оперштаб России по борьбе с пандемией коронавируса принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня текущего года.