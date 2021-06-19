Умер писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ. Фото: wikimedia

Умер латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ. Его не стало на 53-м году жизни. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила российская певица Эльмира Галеева на своей странице в социальной сети Facebook.

- Чуда не произошло. Наш любимый Слава ушел. Непередаваемая боль, - написала исполнительница.

Вячеслав Солдатенко 3 июня этого года был госпитализирован в одно из медицинских учреждений в Риге с двусторонней пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Именно эта болезнь стала причиной смерти латвийского писателя.

Известный под псевдонимом Слава Сэ писатель родился в 1969 году в Риге, закончил психологический факультет Международного института практической психологии. Вячеслав Солдатенко стал широко известен в интернете благодаря заметкам в «Живом журнале», которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано.

В 2010 году писатель удостоился читательской премии интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты». Он был соавтором сценария картины «Джентльмены, удачи!».