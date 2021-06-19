Мишустин дал поручения по поддержке россиян с инвалидностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил разработать предложения по изменению законодательства страны, которые позволят не учитывать заработную плату россиян с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Соответствующее поручение премьер-министр дал Минфину, Минтруду и Минэкономразвития, сообщается в пятницу, 19 июня, на официальном сайте правительства.

- В соответствии с законом, до 75 процентов дохода граждан, которые проживают в домах-интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. В такой доход входят пенсии, пособия, а также заработная плата. Соцработники попросили исключить из списка зарплату, чтобы у людей с инвалидностью оставалось больше денег, а также появился стимул для поиска работы, - говорится в сообщении.

Во время встречи Михаилу Мишустину также сообщили о проекте для помощи детям со сложными патологиями в подмосковном центре социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», где родителей обучают реабилитационным мероприятиям, а детям привозят на дом необходимое оборудование.

Глава правительства на примере данного проекта поручил министерству труда и министерству здравоохранения провести анализ опыта создания домашних микрореабилитационных центров по оказанию помощи детям с инвалидностью и представить предложения по распространению такой технологии на всю РФ.