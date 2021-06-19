Лукашенко: Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины Фото: REUTERS

Белоруссия в качестве ответной меры на действия украинских властей не будет принимать самолеты с территории Украины. Об этом в субботу, 19 июня, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

- Раз Киев закрыл нам пролет, то и мы с Украины не будем просто принимать самолеты, - цитирует слова главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Украины приняли решение закрыть воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии воздушных судов с 29 мая текущего года, а с 26 мая украинская сторона полностью прекратила авиационное сообщение с республикой.

Напомним, накануне в украинской Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией. Депутаты в этом постановлении призывают и другие государства ввести санкции против республики и ее лидера Александра Лукашенко.