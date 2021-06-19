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Политика19 июня 2021 13:21

Песков допустил возможность встречи Путина и Джонсона

Пока что такая встреча не готовится
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков допустил возможность встречи Путина и Джонсона

Песков допустил возможность встречи Путина и Джонсона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи российского президента Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при условии появления у властей королевства «политической воли». При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что сейчас такая встреча не готовится.

- Такая встреча не готовится, но потенциально она возможна, если в Великобритании возобладает политическая воля, чтобы ремонтировать двусторонние отношения с нашей страной, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона, - отметил Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между Джонсоном и Путиным после состоявшегося в Женеве саммита Россия-США. По его словам, глава правительства королевства готов обсуждать нормализацию отношений с российской стороной.