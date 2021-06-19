В Иране разбился вертолет с урнами из избирательных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юго-западе Ирана потерпел крушение вертолет, который перевозил урны для голосования с избирательных участков на выборах президента страны. В результате крушения воздушного судна погиб один человек, еще 11 получили различные травмы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки.

- В районе Ахмадфадале недалеко от Дизфуля в провинции Хузестан разбился вертолет, который перевозил урны для голосования с избирательных участков. 11 человек получили ранения, один погиб, - сообщил глава региона, чьи слова цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB.

Напомним, сегодня в Кемеровской области упал самолет с парашютистами. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 15 пострадали. Четыре человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.