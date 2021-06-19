Певицу Максим ввели в искусственную кому Фото: Артем КИЛЬКИН

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому. Сейчас российская исполнительница подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако ее тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила представитель артистки.

- Сейчас Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательный результат. Судя по всему, это коронавирус, однако тесты отрицательные. У нее диагностирована пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией, то есть довольно низкое насыщение кислородом в крови. Легкие не прочищались, поэтому врачи решили ввести ее в кому, - сообщила она в интервью РИА Новости.

Представитель певицы добавила, что Максим пробудет в искусственной коме несколько суток. При этом доктора дают позитивный прогноз: артистку подключили к ИВЛ и ввели в кому, просто чтобы не возникло кислородного голодания. Медики будут постепенно выводить ее из комы и наблюдать, как организм Марины Абросимовой реагирует на лечение.