Мурашко: пока нельзя сказать, что летальность индийского штамма коронавируса выше, чем у других Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока что у специалистов нет данных о том, что индийский штамм коронавирусной инфекции более летален, чем другие мутации данного заболевания. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами.

- Индийский штамм коронавируса более контагиозный, то есть более заразный. Пока что мы не можем сказать, что он более летальный. Но он более заразный, поэтому так необходима вакцинация, - отметил министр.

При этом Михаил Мурашко добавил, что более высокая скорость распространения индийского штамма коронавирусной инфекции на территории России может повлиять на корректировку схем лечения заболевания.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава Минздрава России сообщал, что в настоящее время российские специалисты изучают особенности индийского штамма, а схемы его лечения будут корректироваться. При этом кардинальной специфической терапии в лечении этого варианта коронавируса нет.