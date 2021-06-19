Посол США в РФ заявил, что в скором времени вернется в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву для реализации решений саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.

- После этого важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в российскую столицу, чтобы возглавлять команду американского посольства для реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, в том числе директив по стратегической стабильности, правами человека и по стабильным, предсказуемым отношениям с Россией, - приводит слова Салливана посольство США в Москве в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, после саммита, который состоялся 16 июня, российский президент Владимир Путин сообщил, что РФ и США договорились о возращении послов на места своей работы, то есть в Москву и Вашингтон. Президент отметил, что конкретные сроки возвращения российского и американского послов на места своей работы – это чисто технический вопрос.