Путин: постоянная программа поддержки молодёжной занятости будет запущена в ближайшее время Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране в ближайшее время будет запущена постоянная программа поддержки молодёжной занятости. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Российский лидер отметил, что необходимо уделить особое внимание условиям для реализации способностей молодежи, замыслов молодых людей, а также наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах.

- В скором времени в нашей стране будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости. Мы должны помочь молодому человеку найти работу и свое место в жизни, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства попросил «Единую Россию» включиться в реализацию данной программы как можно скорее, учитывая специфику каждого региона страны и различные запросы молодых людей.