Путин: надо объединить усилия, чтобы до 2026 повысить доходы россиян и снизить уровень бедности Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы жителей страны и снизить уровень бедности. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Необходимо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года в значительной степени снизить риски для семей с детьми столкнуться с бедностью. В целом нашей задачей является значительно повысить достаток российских семей, доходы наших сограждан, - подчеркнул президент на съезде партии.

Владимир Путин также выразил уверенность, что будущее России — это крепкая благополучная семья с детьми.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также отметил, что в государства в скором времени будет запущена постоянная программа поддержки молодёжной занятости.