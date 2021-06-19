Власти Москвы призвали прививаться от коронавируса независимо от наличия антител Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский власти призывают жителей города пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции независимо от наличия антител. Количество повторных случаев заражения коронавирусом в российской столице за две недели увеличилось в два раза. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе беседы с журналистами.

- Человек с антителами ничего не потеряет, а только усилит свою защиту после прививки. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем, - отметила заммэра.

Она отметила, что ревакцинацию от коронавируса на территории Москвы можно будет пройти в действующих прививочных пунктах.

Как писал сайт kp.ru, по словам Анастасии Раковой, в Москве коечный фонд для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, планируют нарастить с 17 тысяч до 24 тысяч.