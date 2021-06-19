Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 июня 2021 14:35

Власти Москвы призвали прививаться от коронавируса независимо от наличия антител

Число повторных случаев заражения в столице за две недели увеличилось вдвое
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Власти Москвы призвали прививаться от коронавируса независимо от наличия антител

Власти Москвы призвали прививаться от коронавируса независимо от наличия антител

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский власти призывают жителей города пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции независимо от наличия антител. Количество повторных случаев заражения коронавирусом в российской столице за две недели увеличилось в два раза. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе беседы с журналистами.

- Человек с антителами ничего не потеряет, а только усилит свою защиту после прививки. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем, - отметила заммэра.

Она отметила, что ревакцинацию от коронавируса на территории Москвы можно будет пройти в действующих прививочных пунктах.

Как писал сайт kp.ru, по словам Анастасии Раковой, в Москве коечный фонд для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, планируют нарастить с 17 тысяч до 24 тысяч.