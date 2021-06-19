Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2021 14:43

Путин: в России надо запустить программу капитального ремонта школ

Президент сообщил, что 72% российских школ нуждается в текущем ремонте, 10% - в капитальном
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Путин: в России надо запустить программу капитального ремонта школ

Путин: в России надо запустить программу капитального ремонта школ

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, с акцентом на сельские образовательные учреждения. Об этом глава государства заявил в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Прошу кабинет министров вместе с регионами с участием партии «Единая Россия» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет с акцентом, обращаю на это внимание, на сельские учебные учреждения, - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что в настоящее время 72 процента школ на территории Российской Федерации нуждается в текущем ремонте, еще около десяти процентов учебных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.