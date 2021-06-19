Путин: в России нужно повсеместно развернуть строительство дорог Фото: REUTERS

В России нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил российский президент Владимир Путин во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Глава государства обещал регионам страны обеспечить финансовую поддержку в решении данного вопроса. Так, президент предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов до 2026 года, увеличивая финансирование по мере появления новых проектов.

Владимир Путин также предложил со следующего года поддержать региональные проекты по модернизации инженерных систем, выделив на первом этапе около 150 миллиардов рублей.

Как писал сайт kp.ru, российский президент предложил выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в стране, а также направить российским регионам дополнительно 50 миллиардов рублей для развития общественного транспорта.