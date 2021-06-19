Путин предложил выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин предложил дополнительно выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Эти деньги надо направить в ближайшие дни, - поручил российский лидер.

Глава государства отметил, что деньги надо направить в ближайшие дни, чтобы региональные власти могли использовать их и в летние, и в осенние месяцы, то есть в период, оптимальный для проведения качественных дорожных работ.

Как писал сайт kp.ru, во время своего выступления на съезде Владимир Путин также сообщил, что регионам страны направят дополнительные 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта.

По словам российского лидера, в государстве необходимо повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов.