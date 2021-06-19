Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Иногда бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родились еще дети. В таком случае квартира становится для них мала. При продаже квартиры сейчас уплачивается подоходный налог. Но для конкретной семьи эта сумма оказывается значительной, и именно ее не хватает для покупки другой квартиры, - объяснил Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства заявил, что поддержка семей с детьми — один из важнейших приоритетов партии «Единая Россия». Президент призвал объединить все усилия, чтобы до конца 2026 года в значительной степени снизить риски для семей с детьми столкнуться с бедностью.