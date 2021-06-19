Путин заявил о необходимости запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал правительство в текущем году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на это по меньшей мере 100 млрд рублей.

«Рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», - заявил российский лидер выступая в субботу, 19 июня, на съезде «Единой России», отметив, что основной объем средств - 60 млрд рублей необходимо «предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом».

Путин добавил, что правительство, Министерство здравоохранения, регионы и «Единая Россия» должны работать «в штабном режиме» по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства напомнил, что в этом году запущена региональная программа модернизации первичного здравоохранения, и в общей сложности на нее планируют выделить 550 млрд рублей.

«Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом, штабном режиме», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления Путин также заявил необходимости объединить усилия, чтобы до 2026 повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.