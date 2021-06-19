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В мире19 июня 2021 15:55

Ибрагим Раиси официально признан президентом Ирана

Председатель Верховного суда республики набрал 17,9 миллиона голосов.
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси

Фото: REUTERS

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси официально признан победителем на состоявшихся накануне в Исламской Республике президентских выборах. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли.

Согласно представленным данным, итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 48,8 процента, всего проголосовали 28,9 миллиона человек, а Раиси набрал 17,9 миллиона голосов.

«Из 28 933 004 людей, принявших участие в тринадцатых президентских выборах, 17 926 345 голосов были отданы Эбрахиму Раиси», - заявил глава МВД республики.

Как писал сайт kp.ru, еще до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост иранского президента Мохсен Резаи и действующий глава государства Хасан Роухани поздравили главу судебной власти с победой на выборах.