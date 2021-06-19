Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси с победой президентских выборах в Исламской Республике.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах», - говорится в поздравлении российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, cогласно представленным данным, итоговая явка избирателей на президентских выборах в Иране составила 48,8 процента, всего свой выбор сделали около 28,9 миллиона человек, за Раиси проголосовали 17,9 миллионов голосов.

Еще до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост иранского президента Мохсен Резаи и действующий глава государства Хасан Роухани поздравили председателя Верховного суда с победой на выборах.