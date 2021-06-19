Кузнецова предложила предусмотреть "декретные выплаты" для бабушек и дедушек

Анна Кузнецова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила предусмотреть специальные «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей.

«Почему бы и их (бабушек и дедушек) не поддержать, и не предусмотреть на этот период (помощи бабушек и дедушек в воспитании детей) специальные выплаты, такие декретные для бабушек и дедушек», - сказала омбудсмен в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия».

Как отметила Кузнецова, подобная поддержка могла бы служить хорошей помощью для молодых семей.

Напомним, ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля 2021 года. Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте старше 18 лет.