Зеленский заявил об усилении Вооруженных сил Украины в 572 раза

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины усилились в 572 раза, поскольку их ряды пополнились таким же числом новобранцев.

«Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», - написал глава незалежной в своем Telegram-канале.

Таким образом президент Украины поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.

Напомним, накануне Зеленский заявил о намерении создать «самую мощную армию» в Европе. По его словам, если Запад прекратит поддерживать Киев в конфликте с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой республиками, Украине придется создать «самую мощную армию» в Европе для того, чтобы «решать проблему самостоятельно». Как он уточнил, речь идет о войсковом и техническом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. Украинский лидер также заявил, что «ничего хорошего в этом нет», поскольку в таком случае страна прекратит развиваться в иных сферах.