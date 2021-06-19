Видео пожара на складе пиротехники в центре Москвы: столп дыма поднялся над Лужниками Фото: скриншот

Серия хлопков прогремела на Лужнецкой набережной Москвы в субботу, 19 июня. Очевидцы сняли происходящие на видео, на котором можно увидеть, как столб дыма поднялся над территорией.

Как писал сайт kp.ru, хлопки были слышны на расстояние два-три километра. По данным очевидцев, загорелось одноэтажное кирпичное здание пиротехнического склада, расположенного по адресу на Лужнецкая набережной 2/4с4. Огонь распространился на 150 квадратов. На данный момент о пострадавших не сообщается. МЧС выехали на место происшествия.