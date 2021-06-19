На месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве работает МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 19 июня, прогремела серия хлопков на Лужнецкой набережной Москвы, после чего загорелось соседнее здание. В МЧС заявили, что на месте происшествия ведутся работы.

Как писал сайт kp.ru, хлопки были слышны на расстоянии два-три километра. Очевидцы сообщили, что произошло возгорание одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного по адресу на Лужнецкая набережной 2/4с4. Огонь распространился на территорию 150 квадратов. На данный момент о пострадавших не сообщается.

«19 июня в 17:36 ч в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. По предварительной информации происходит возгорание в одноэтажном здании», - сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В ГИБДД предупредили, что движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех из-за пожара.