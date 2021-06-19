Для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве привели в готовность авиацию

Фото: МЧС

В субботу, 19 июня, прогремела серия хлопков на Лужнецкой набережной Москвы, после чего загорелось здание, для тушения которого привели в готовность авиацию.

«В готовность уже приведена авиация», - приводит ТАСС сообщение своего источника, который отметил, что пока пожар не удается локализовать, продолжаются взрывы пиротехники, а в районе пожара сильное задымление.

Как сообщают экстренные службы, номер сложности пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной повысили со второго до третьего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопки были слышны на расстоянии два-три километра. Очевидцы заявили, что произошло возгорание одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного по адресу на Лужнецкая набережной 2/4с4. Позже поступило сообщение, что огонь распространился на два здания, а общая площадь пожар составляет примерно 150 квадратов.