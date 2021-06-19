Номер сложности пожара на Лужнецкой набережной в Москве повысили до третьего Фото: скриншот

Номер сложности пожара на Лужнецкой набережной в Москве повысили со второго до третьего. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь быстро усилился и перекинулся на соседнее здание. Общая площадь пожара на данный момент составляет примерно 150 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17:49 по мск был объявлен ранг сложности «пожар №2», а в 18:15 ранг «пожар №3».

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопки около Лужнецкой набережной были слышны на расстоянии два-три километра от непосредственного места происшествия. Сообщалось, что произошло возгорание одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного по адресу на Лужнецкая набережной 2/4с4. Позже поступило сообщение, что огонь распространился на два здания, а общая площадь пожара составляет примерно 150 квадратов. В готовность привели авиацию.