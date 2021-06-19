Фото пожара на складе пиротехники в центре Москвы: одно из зданий полностью выгорело

Фото пожара на складе пиротехники в центре Москвы. Фото: МЧС

В субботу, 19 июня, прогремела серия хлопков на Лужнецкой набережной Москвы, после чего загорелось два здания. МЧС приехали на место происшествия и опубликовали фото, на которых можно увидеть, одно из зданий почти полностью выгорело.

Фото пожара на складе пиротехники в центре Москвы. Фото: МЧС

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопки были слышны на расстоянии два-три километра. Очевидцы сообщили, что произошло возгорание одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного по адресу на Лужнецкая набережной 2/4с4. Позже поступило сообщение, что огонь распространился на два здания, а общая площадь пожар составляет около 150 квадратов. На месте происшествия работает МЧС.

В ГИБДД предупредили, что движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех. В экстренных службах столицы сообщили, что номер сложности пожара набережной повысили со второго до третьего. Об этом сообщили.