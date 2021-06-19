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Два вертолета вылетели на тушение пожара на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно», - приводит ТАСС сообщение департамента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопки были слышны на расстоянии два-три километра. Очевидцы сообщили о возгорании одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного на Лужнецкой набережной 2/4с4. Позже поступило сообщение, что огонь распространился на два здания, а общая площадь пожар составляет примерно 150 квадратов. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. В ГИБДД предупредили водителей, что движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех из-за пожара