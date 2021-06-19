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Общество19 июня 2021 19:34

Министр труда предложил обсудить детали инициативу о "декретных" выплат для бабушек и дедушек

Котяков прокомментировал предложение Кузнецовой
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициативу о «декретных выплатах» для бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей, необходимо обсуждать в деталях, нужны суммы и сроки. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 19 июня, в ходе XX съезде «Единой России» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила ввести специальные «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, помогающих в воспитании ребенка. По ее словам, подобная поддержка могла бы служить хорошей помощью для молодых семей.

«Я эту инициативу только услышал, ее надо обсуждать. Нужны детали, суммы, размеры, сроки. Поэтому в ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность», - приводит ТАСС заявление главы Министерства труда и социальной защиты.