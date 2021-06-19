Один человек обратился за медпомощью из-за пожара на Лужнецкой набережной в Москве

Фото: МЧС

Один человек обратился за медицинской помощью в результате пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве.

Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, один человек обратился к медикам за помощью, однако госпитализация ему не потребовалась.

При этом в экстренных службах сообщили, что пожарные локализовали на площади 500 кв. м.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 19 июня, серия хлопков, которые были слышны на расстоянии два-три километра, прогремела на Лужнецкой набережной Москвы. Столб дыма поднялся над территорией. Очевидцы заявили о возгорании одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного на Лужнецкой набережной 2/4с4. Позже поступило сообщение, что огонь распространился на два здания.

В ГИБДД предупредили водителей, что движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех из-за пожара Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. Позже два вертолета вылетели на тушение пожара. Как отметили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.