Митрополит Иларион поддержал обязательную вакцинацию 60% работников компаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что положительно относится к решению властей Москвы и Московской области о введении обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников сферы услуг.

«Я положительно отношусь к этой инициативе … Конечно, очень желательно соблюдение принципа добровольности в отношении прививок ... но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя решение об обязательной вакцинации от коронавируса ряд сотрудников компаний

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее сообщила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Согласно опубликованному приказу, сделать прививку должны сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, а также работники транспорта, торговли, медицины, услуг и ЖКХ. Позже обязательную вакцинацию работников сферы услуг ввела Московская область.

Отмечает, что до 15 июля в московских организациях должны обеспечить вакцинацию первым компонентом прививки от COVID-19, а до 18 августа - вторым. Приказ не распространяется на тех, кому противопоказано прививаться от вируса.