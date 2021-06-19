Четыре человека пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной в Москве. Фото: МЧС

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на складе, расположенном на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Два человека отказались от госпитализации. Одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», - приводит ТАСС слова заммэра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все произошло в субботу, 19 июня. Очивидцы сообщили о серии хлопков на Лужнецкой набережной Москвы, которые были слышны на расстоянии два-три километра. На опубликованных видео можно было видеть столб дыма поднялся над территорией. Позже стало известно о возгорании одноэтажного кирпичного здания пиротехнического склада, расположенного на Лужнецкой набережной 2/4с4,а потом поступило сообщение, что огонь распространился на два здания.

В ГИБДД предупредили, что движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех из-за пожара, номер сложности которого повысили со второго до третьего. На тушение вылетели два вертолета . Как отметили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.